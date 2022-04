Cinq personnes nouvellement hospitalisées régionalement

En Abitibi-Témiscamingue, la flambée de COVID-19 ne ralentit pas.

Dans les dernières heures, 84 nouvelles infections ont été recensées par les équipes de la Santé publique.

Quatre nouvelles hospitalisations sont également dénombrées. 39 personnes sont maintenant hospitalisées dans la région, dont cinq à l'unité des soins intensifs.

Plus de 170 travailleurs dans le réseau de la santé sont également absents quotidiennement en raison du coronavirus.

« La pandémie n'est pas finie. Oui, il y a des mesures d'assouplissements et plusieurs activités sont reprises. On le voit, il y a plusieurs rassemblements et contacts sociaux qui se font. On constate qu'on n’a jamais été dans une aussi grande intensité, à la fois des hospitalisations, mais également des absences des travailleurs de la santé et le nombre d'éclosions n'a jamais été aussi grand. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS-AT