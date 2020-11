Comment mieux intégrer et retenir les nouveaux Rouynorandiens?

La Ville de Rouyn-Noranda souhaite réaliser un plan d'action pour mieux intégrer et retenir ses nouveaux Rouynorandiens.

Pour ce faire, le comité en place a besoin d'un coup de pouce financier du ministère de l'Immigration et de son programme d'appui aux collectivités. Environ 38 000$ sont nécessaires pour établir ce plan d'action. Québec couvrirait 50% des frais.

« Ce plan d'action va permettre de répondre de façon plus adéquate aux préoccupations des gens lorsqu'ils arrivent ici, par exemple au niveau du travail, du logement, des écoles et des services de garde. C'est bien important qu'ensemble, avec les partenaires du milieu, on offre des outils pour permettre justement à ces gens-là d'être bien accueillis et de bien s'intégrer. »

- Claudette Carignan, Conseillère à la Ville de Rouyn-Noranda, district 4 – Centre-ville