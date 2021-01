Conférence de gestion à venir dans le dossier d'Yves Barrette

Le dossier judiciaire d'Yves Barrette, accusé de négligence criminelle ayant causé la mort, se dirige tranquillement vers un procès à Ville-Marie.

Il y a trois ans, le petit-fils de l'accusé a perdu la vie sur une terre agricole à Saint-Bruno-de-Guigues. Avant que le processus de sélection du jury ne débute, la Couronne et la Défense devraient présenter d'autres requêtes au tribunal.

Une conférence de gestion, qui a pour but d'accélérer le déroulement des affaires judiciaires, se tiendra dans un peu moins de trois semaines dans ce dossier, toujours à Ville-Marie.

L'intérêt de la Couronne et du tribunal est que le procès puisse se tenir le plus rapidement possible pour que la mémoire des témoins soit le moins possible affectée par les délais, alors que les événements remontent à 2017.

Notons que pour respecter l'impartialité d'un éventuel jury dans cette cause, il nous est interdit de divulguer tout élément de preuve en vertu d'une ordonnance de non-publication.