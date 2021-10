Construire rapidement des logements pour davantage recruter

L'ancien journaliste Jean-Marc Belzile a dans son collimateur la pénurie de main-d'oeuvre et la crise du logement.

Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda croit que pour attirer des éducatrices en garderie, des enseignants et des infirmières, la pénurie de logements et le manque de places en CPE doivent d'abord être adressés.

En ce sens, Jean-Marc Belzile promet dès le début de son mandat de réunir à la même table les élus et les promoteurs dans l'espoir de trouver rapidement des solutions. Un congé de taxes de cinq ans est aussi proposé pour toutes les constructions de six logements.

Le candidat souhaite aussi prendre exemple de Toronto et Vancouver où en milieu urbain, la construction de logements ou d'une deuxième résidence est possible sur un même terrain. Ce serait une première au Québec.

Pour ce qui est de la pénurie de main-d'oeuvre, Jean-Marc Belzile souhaite offrir des incitatifs financiers aux étudiants afin qu'ils s'établissent à Rouyn-Noranda.

Ces bonis pourraient notamment provenir d'un fonds public-privé que mettrait sur pied l'ancien journaliste. Il regrouperait la Ville et les entrepreneurs privés. Les sommes pourraient aussi servir à identifier des idées pour attirer cette main-d'oeuvre.

« La crise de la main-d'oeuvre va être là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Diane Dallaire et ce n'est pas Philippe Marquis qui vont réussir à régler le problème. Sauf que des gestes peuvent nous aider à nous en sortir un peu plus facilement. Je m'engage aujourd'hui à prioriser trois quarts de métier. À partir du moment où va avoir des infirmières, des éducatrices en service de garde et des enseignants, au moins, ce ne sera pu un frein à notre développement. »

- Jean-Marc Belzile