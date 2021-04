Convaincante victoire de la meute

À leur dernière sortie de la saison, les Huskies de Rouyn-Noranda s'offrent une victoire. Ils l'emportent 5-2 sur les Voltigeurs de Drummondville, un adversaire que pourrait bien affronter la meute lors de la première ronde des séries.

Rouyn-Noranda a réussi à traverser la tempête des Drummondvillois au début de la partie avant d'en prendre le contrôle. Les Voltigeurs ont sorti leurs crocs en troisième, marquant deux buts pour réduire l'écart, mais les Huskies ont réussi à maintenir leur avance pour ajouter deux points au classement.

Offensivement, ils ont fait les bonnes choses, notamment en dirigeant 45 lancers.

« On a parlé de jouer plus vite et de jouer plus ensemble, en unité de cinq. On l'a pas fait hier. On a joué plus individuel. De finir avec 45 lancers et 5 buts, c'est très bon pour nous. On a marqué des buts devant le filet et si on marque comme ça, on va avoir du succès. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies