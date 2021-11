COP26: angoisse et espoir 

Émilise Lessard-Therrien ne sort aucunement rassurée de son voyage à Glasgow, en Écosse, où elle a participé à la COP26, un sommet mondial portant sur le climat.

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue demeure très préoccupée par ce qu'on aura à traverser dans un futur rapproché si la lutte contre la crise climatique n'est pas prise à bras-le-corps.

D'un autre côté, la députée est porteuse d'espoir, alors qu'elle a vu de ses propres yeux la société civile, les jeunes et les groupes environnementaux être très mobilisés.

Cependant, Émilise Lessard-Therrien est critique à l'égard du Premier ministre québécois, François Legault, qui voit notamment des opportunités pour le Québec en électrification des transports.

Émilise Lessard-Therrien a évidemment parlé de l'Abitibi-Témiscamingue lors de sa visite.

« J'ai beaucoup parlé de ma région. Avec les groupes à qui j'ai parlé, on a beaucoup parlé de transition régionale. Il faut rapprocher la lutte des gens pour qu'on ait l'impression davantage de faire notre part. On parle des GES à l'échelle planétaire et du Québec et c'est très loin de notre quotidien. On peut ramener des inventaires régionaux, par exemple, pour qu'on sache le portrait en Abitibi-Témiscamingue et combien de GES on émet tous les ans. On peut se donner des objectifs régionaux. »

- Émilise Lessard-Therrien