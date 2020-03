Coronavirus : 31 000$ pour la Ressourcerie Bernard-Hamel

Le gouvernement Legault débloque d'urgence 2 millions de dollars pour soutenir les banques alimentaires. La ministre de la Santé indique que cette aide permettra d'alléger le fardeau de nombreuses familles.

Cette somme vise à répondre à la hausse des besoins d'aide, notamment par l'achat de denrées et l'ajout de main-d'œuvre. En ce sens, la Ressourcerie Bernard-Hamel de Rouyn-Noranda reçoit 31 000$.

« On doit rappeler des gens au travail parce que c'est beaucoup plus d'efforts qu'il nous est demandé. Des gens nous appellent en pleurant, en panique, inquiet ou fâché. On doit s'assurer de répondre aux demandes avec diligence et rapidement. C'est sûr que ça nous rassure de voir qu'on n'est pas tout seul dans ça. »

-Martine Dion, directrice générale de la Ressourcerie Bernard-Hamel de Rouyn-Noranda