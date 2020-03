Coronavirus : quelques personnes isolées en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) confirme qu'il y a quelques personnes en isolement en Abitibi-Témiscamingue, mais il est impossible de lier ces cas au COVID-19. Cependant, le CISSS ne veut pas divulguer le nombre de personnes en isolement.

L'organisation est en attente des résultats de ces patients placés dans des chambres à pression négative. Ceux et celles qui ont des critères de gravité en lien avec un voyage sont hospitalisés.

« Ça peut être n'importe quoi comme une simple pneumonie, mais on les traite comme un COVID-19 parce qu'on veut éliminer le choix que ce soit ça. Oui, on en a et on les traite. Je n'ai aucun cas actuellement à moins que la Santé publique me dise le contraire, qu'elle a reçu des résultats. Je n’ai aucun cas positif. »

-Dre Annie Léger, directrice des services professionnels et de l’enseignement universitaire