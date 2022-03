Costco : la CCIRN sonde la communauté d'affaires

La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) sonde la communauté d'affaires quant à la possible implantation d'un magasin à grande surface Costco à Rouyn-Noranda.

La multinationale aurait entamé des démarches dans la dernière année, entre autres auprès d'un propriétaire de terrains, selon ce que rapporte Radio-Canada.

La CCIRN tente notamment de savoir quels seraient les avantages et inconvénients quant à l'arrivée prochaine d'un Costco et si la bannière impacterait d'une quelconque façon les commerçants locaux et le développement économique.

La date limite pour répondre au sondage est fixée au 11 mars.