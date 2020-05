Coup de pouce supplémentaire pour les entreprises de Rouyn-Noranda

La Caisse Desjardins, le Centre local de développement (CLD) et la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) unissent leurs forces pour soutenir les entreprises sur le territoire de Rouyn-Noranda.

Au total, ce sont 90 000$ qui seront remis aux commerçants qui ont démarré leurs opérations avant le 1er janvier 2020 et qui n'ont pas de plate-forme transactionnelle. Les entreprises pourront bénéficier d'un montant maximal de 3 000$ pour mettre sur pied un site web.

« Les transactions avec de l'argent papier vont devenir de plus en plus compliquées avec les règles sanitaires. On voulait essayer de donner des outils aux PME qui n'en ont pas. On vise à aider une trentaine d'entreprises. Ç’a été lancé hier à 15h30 et je vous dirais qu'aujourd'hui, les places sont presque toutes comblées. »

-Jocelyn Lévesque, directeur général de la SADC de Rouyn-Noranda