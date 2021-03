Couverture cellulaire améliorée dans le Nord-du-Québec

La députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, la bloquiste Sylvie Bérubé, se réjouit de la mise en place d'une meilleure couverture cellulaire dans le Nord-du-Québec.

Charles Laferrière, Bell Média. Photo : Sylvie Bérubé, quelques minutes après sa victoire

Eeyou Mobilité offre un nouveau service qui permettra de connecter neuf communautés cries et cinq municipalités, dont Matagami et Lebel-sur-Quévillon et ainsi rétablir l'inégalité sur le territoire.

En plus de rétablir jusqu'à un certain point l'inégalité sur le territoire, ce projet d'Eeyou Mobilité rehaussera la qualité de vie et la sécurité de tous.