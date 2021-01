COVID-19 : autre coup de pouce financier pour les entreprises

Puisque la région est passée au rouge dans les dernières semaines, les entreprises rouynorandiennes durement touchées par la pandémie peuvent toujours recevoir des compensations monétaires.

Tous les entrepreneurs qui ont été contraints de fermer en raison de ce nouveau confinement dans lequel le Québec est plongé depuis le 7 janvier peuvent déposer une demande.

« On parle d'un prêt minimal de 5 000$ allant jusqu'à un maximum de 50 000$. Certains allégements sont prévus aussi. L'aide accordée doit être réclamée pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture. On parle de taxes municipales, scolaires, loyer, intérêts sur des prêts, coûts des services publics, l'électricité ou le gaz, les assurances, les frais de télécommunication et les frais d'association. » - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

C'est rendu possible grâce au programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et son volet Aide aux entreprises en régions en alertes maximales (AERAM).

Les compagnies intéressées doivent entrer en contact avec le Centre local de développement (CLD) de Rouyn-Noranda.