COVID-19 : toujours à 156 cas en Abitibi-Témiscamingue

Le bilan régional de la COVID-19 demeure stable pour les 24 dernières heures. Ce sont toujours 156 personnes qui ont contracté le virus en Abitibi-Témiscamingue.

Quant au bilan provincial, il est loin d'être rose en ce qui a trait au nombre de décès. Québec dépasse le cap des 3000 morts liés à COVID-19 avec 85 nouveaux décès, pour un total de 3013.

Par ailleurs, les barrages routiers ont été levés dans plusieurs régions ce matin y compris la nôtre malgré les demandes répétées d'élus et des pétitions citoyennes pour les maintenir. Plusieurs résidents en Abitibi-Témiscamingue ne se gênent plus pour dire tout haut qu'ils ne veulent pas voir débarquer de Montréalais.

Le premier ministre François Legault lance un appel à la solidarité et assure que s'il y a trop de va-et-vient entre régions, de nouvelles consignes seront appliquées.

Après s'être dit très inquiet pour la santé des Montréalais ce week-end, Justin Trudeau affirme qu'il en est de son devoir de se préoccuper de tous les Canadiens. Le premier ministre dit toutefois respecter les choix du gouvernement Legault

Il précise travailler avec François Legault, alors que le Québec procède à la réouverture d'écoles et de plusieurs commerces aujourd'hui.

« Nous allons travailler avec eux pour nous assurer que les décisions qui prennent par rapport à la réouverture soient les plus sécuritaires possible en envoyant plus d'équipements de protection et en assurant la capacité de dépistages. »

-Justin Trudeau, premier ministre du Canada