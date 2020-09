COVID-19 : trois nouveaux cas dans la MRC d'Abitibi

La région compte trois nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 183 personnes infectées. Ils proviennent tous de la MRC d'Abitibi.

Rappelons que deux cas de coronavirus ont été recensés au Centre de services scolaire de l'Harricana dans les dernières heures.

Au Québec, il y a un «relâchement général» des règles sanitaires, ce qui provoque une hausse de nouveaux cas. Juste aujourd'hui en province, ce sont 140 personnes infectées qui s'ajoutent au bilan.

Les nouveaux cas surviennent dans plusieurs régions et pour différentes raisons comme les fêtes privées, les bars ou en milieu de travail. Le premier ministre François Legault demande à la population d'être disciplinée pour éviter une deuxième vague.

Les récalcitrants pourraient éventuellement recevoir des amendes, particulièrement si les réseaux sociaux les incriminent.

« On n'était pas rendu à mettre les pénalités, parce qu'elles sont difficilement praticables. Si les gens commencent à nous envoyer des vidéos et on est capable de reconnaitre les gens, on va le considérer. C'est très dangereux ce que je vois. » -Christian Dubé, ministre de la Santé

Ottawa, de son côté, signe deux nouvelles ententes avec les entreprises américaines Novavax et Johnson & Johnson concernant un éventuel vaccin contre la COVID-19. Elles s'ajoutent aux ententes conclues avec Pfizer et Moderna, plus tôt ce mois-ci.

Les Canadiens pourraient avoir accès à un vaccin dès l'an prochain. Le fédéral va aussi investir dans la construction d'un nouvel établissement à Montréal.