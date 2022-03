COVID-19 : un réseau de la santé mis à rude épreuve

Depuis deux ans, la tâche est colossale pour le réseau de la santé et ses travailleurs.

Déployer rapidement une situation d'urgence et la maintenir pendant 24 mois est extrêmement exigeant, alors que la pandémie célèbre son deuxième anniversaire au Québec.

Caroline Roy est la PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle dresse un premier bilan rapide sur ces deux années pandémiques.

« C'est une grande fierté quand même d'avoir pu mener et poursuivi avec toutes les équipes une offre de services à la clientèle. C'est notre mission et notre engagement, mais ça a été mis à rude épreuve. Ça a été très exigeant et ce l'est toujours. On a une grande pénurie de main-d'oeuvre. On y arrive toujours, malgré des centaines d'employés qui étaient absents quotidiennement, jusqu'à tout récemment. »

- Caroline Roy, PDG du CISS de l'Abitibi-Témiscamingue