COVID-19 : une 140e personne testée positive

La faible hausse du nombre de cas confirmés de coronavirus se poursuit en Abitibi-Témiscamingue. Pour la deuxième journée de suite, seule une personne a été testée positive à la COVID-19.

Il s’agit seulement d'un deuxième cas en 72 heures régionalement. Cependant, au Québec, le virus continue de faire des ravages. 15 857 Québécois l'ont contracté et 630 sont décédés.

François Legault indique que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, ce qui lui permet de préparer un plan de déconfinement, à commencer avec les entreprises.

2000 médecins ont répondu à l'appel du gouvernement pour venir prêter main-forte dans les CHSLD. Les stagiaires en soins infirmiers seront aussi mis à contribution.

« Ce ne sera pas simple prendre un médecin spécialiste. Ils ne sont pas habitués. Les infirmières et les préposés aussi. Tout ce beau monde n'est pas habitué de travailler ensemble, donc ce sera beaucoup d'essais et d'erreurs, mais on doit ça à nos aînés. »

-François Legault, premier ministre du Québec