CPE : allégement de la lourdeur administrative

Critiqué de toutes parts, notamment de plusieurs maires et mairesses en Abitibi-Témiscamingue, la bureaucratie, lorsque vient notamment le temps d'accorder de nouvelles places en CPE, est allégée.

Québec a décidé de réduire de 17 à 9 les étapes de construction. Désormais, le désir du gouvernement est que les promoteurs concrétisent leurs projets à l'intérieur d'un horizon de deux ans.

« On a coupé pas mal dans la paperasse ce qui fait en sorte que lorsqu'on est arrivé, ça prenait 48 moins, en moyenne, construire un CPE au Québec. On a fait baisser ça à 36 mois actuellement et là, on vise 24 mois. On me dit sur le terrain que c'est même possible d'offrir ces places encore plus rapidement. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Famille