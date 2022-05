Création d'une escouade antiracisme en Abitibi-Est

Le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibi-Est innove pour lutter contre le racisme. Une escouade antiracisme composée de 10 étudiants âgés de 14 à 35 ans sera mise sur pied.

Encadrés par l'organisme, ces agents devront développer des projets de sensibilisation et d'inclusion en vue de la prochaine année scolaire 2022-2023.

Manoé Bernaquez-Gareau est agente de projet interculturel Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est et elle rêve toujours d'une société où règne l'harmonie. Elle reconnait cependant que cette société a évolué dans les dernières années,

« Avec tout ce qu'il se passe depuis les dernières années, on se rend compte qu'il y a quand même une conscientisation et une réalisation des enjeux racistes partout sur la planète. On sait aussi que les projets qui sont développés par les jeunes et pour les jeunes ont plus d'impact. »

- Manoé Bernaquez-Gareau, agente de projet interculturel Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est