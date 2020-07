Crue printanière : Hydro Québec avait vu juste

L'été est bien implanté en Abitibi-Témiscamingue, mais prenons le temps de revenir sur la plus récente crue printanière. Au grand plaisir des citoyens de Rouyn-Noranda, l'histoire de 2013 et 2019, où plusieurs résidences et chemins ont été inondés, ne s'est pas reproduite cette année.

Gracieuseté Facebook. La mairesse Diane Dallaire a visité les secteurs touchés de Rouyn-Noranda en 2019.

Hydro Québec avait vu juste avec ses prévisions. La Société d'État laissait croire que la crue printanière serait justement moins importante cette année, notamment en raison de la quantité de neige au sol et du système météo.

« Le niveau a monté quand même un peu plus haut que certains chemins, mais ce n'était pas comme l'an passé. C'était beaucoup plus facile que l'an passé. Il y a eu beaucoup moins de terrains et de résidences qui ont été affectés pour ne pas dire presque pas. Je dirais que c'est dans la moyenne inférieure contrairement aux autres années. C'est vraiment juste les pluies qu'on a eues pendant quelques jours qui nous ont causé un petit peu de problèmes. » -Stephen Valade, Directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Rouyn-Noranda

Encore une fois cette année, le chemin Lavigne a été fermé à la circulation en raison de débordements. À Bellecombe, le secteur du Quai a lui aussi été problématique, mais l'eau n'a pas embarqué sur la chaussée.

Par ailleurs, Rouyn-Noranda s'est porté acquéreuse d'une nouvelle technologie l'été dernier pour mieux prévenir les inondations futures et ça a porté fruit. Avec l'aide de stations hydrométriques, le service de sécurité incendie a pu mesurer les niveaux d'eau en temps réel grâce à des caméras.