Cultures Angers obtient sa licence pour cultiver

Cultures Angers, une entreprise familiale basée à Amos, pourra démarrer sa production de cannabis dans les prochains jours.

Après des mois de travail, l'entreprise qui approvisionnera Santé Canada à des fins médicales a finalement obtenu sa licence de microculture.

Les frères Michel, Éric et Sylvain Angers ont désormais l'autorisation de cultiver du cannabis sur 200 m2. Par contre, avec les équipements déjà en place, seulement 80% de cette superficie sera utilisé pour le moment.

« C'est un gros soulagement. Ça faisait plusieurs mois qu'on attendait le go de Santé Canada. C'est sûr qu'il y a toujours un stress, mais on s'était bien entouré. On avait engagé un excellent avocat pour chapeauter le projet. On était tous convaincus que ça allait marcher. »

- Sylvain Angers, le jardinier en chef et le directeur général de Cultures Angers