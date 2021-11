D'Astous et Dallaire devront livrer la marchandise

Les électeurs de Rouyn-Noranda et d'Amos ont envoyé un message clair à la mairesse sortante Diane Dallaire et au maire sortant Sébastien D'Astous.

À Rouyn-Noranda, Diane Dallaire a remporté la bataille avec seulement 600 voix de plus que son opposant principal Jean-Marc Belzile. À Amos, c'est avec seulement un écart de 18,8% des votes que Sébastien D'Astous conserve son bureau.

Jean-Maurice Matte a été maire de Senneterre pendant 19 ans et il est d'avis que Sébastien D'Astous doit retourner sur le terrain pour cibler les préoccupations des citoyens et ainsi améliorer certains aspects dans sa gestion municipale.

« Le message pour M. D'Astous est assez clair. Il y avait quand même un certain niveau d'insatisfaction, probablement sur le dossier de l'eau, de l'usine Résolu et le centre-ville. Sébastien devra en tenir compte. Concernant Rouyn-Noranda, Jean-Marc Belzile a fait une excellente campagne sur le terrain. Mme Dallaire gagnerait à non seulement prendre les idées, mais peut-être mettre dans sa garde rapprochée un homme comme Jean-Marc Belzile. »

Jean-Maurice Matte, anciennement maire de Senneterre

« Je suis très fière de mon premier mandat, malgré un an et demi de pandémie. Je l'ai dit et je le redis. Mais, on a vraiment entendu les préoccupations des citoyens. Je serais la mairesse de tous les citoyens de Rouyn-Noranda. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda