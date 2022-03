D'autres assouplissements sanitaires attendus dès samedi

L'isolement de cinq jours lorsqu'une personne entre en contact avec un cas positif de COVID-19 ne sera plus en vigueur à compter de samedi au Québec.

L'immunité collective est suffisamment importante pour permettre cet accommodement, remarque la Santé publique. Dès samedi, le passeport vaccinal ne sera plus en vigueur dans tous les lieux publics, incluant les installations du réseau de la santé et des services sociaux.

Bien que toujours obligatoire, l'abolition graduelle du port du masque suivra au cours des prochaines semaines dans différents lieux publics. Ce n'est toutefois qu'à la mi-avril que son retrait complet devrait être autorisé dans tous les lieux publics, à l'exception des transports publics et des centres hospitaliers.

« Je ne pense pas pour plusieurs années, mais j'ai l'impression que quand on va voir un bon contrôle et une bonne diminution en communauté dans l'ensemble des régions au Québec, c'est là qu'on va pouvoir penser à enlever le masque au niveau des centres hospitaliers. Je n'ai pas plus d'info quant à l'échéance des centres hospitaliers. On peut s'attendre à un certain nombre de semaines ou peut-être mois entre la levée en communauté et la levée subséquente dans les centres hospitaliers. »

- Dr Stéphane Trépanier, directeur par intérim de la Santé publique