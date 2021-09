D'autres défis à l'horizon pour le Château Marie-Ève

À Val-d'Or, La Piaule risque de devoir interpeler de nouveau le gouvernement du Québec.

Sans trop vouloir s'avancer, son président indique que des défis se dresseront lors de la réalisation du Château Marie-Ève.

Aujourd'hui démoli, le défunt bar Château Inn deviendra des logements pour personnes à risque d'itinérance.

« Ça va mieux un peu. On est sorti de la bouette. On était pris dans le trou avec une nappe phréatique trop haute. Ça avance, mais il y a encore beaucoup de défis qui s'en viennent. Ce serait compliqué de parler de ça, mais avant que des usagers puissent entrer dedans, on va surement avoir encore besoin de l'aide de Pierre Dufour dans ce dossier. »

- Stéphane Grenier, président de La Piaule