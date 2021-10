Dallaire poursuivra la lutte contre les changements climatiques

La mairesse sortante de Rouyn-Noranda veut que sa Ville devienne un modèle planétaire dans la lutte aux changements climatiques.

Diane Dallaire, qui convoite un autre mandat à la mairie, s'engage, pour réduire les gaz à effet de serre, à rendre gratuite l'utilisation de l'autobus de ville qui est sous-utilisé. Le parcours sera aussi revu afin de répondre aux besoins de tous les citoyens.

Diane Dallaire promet aussi d'adopter la déclaration d'engagement «Unis pour le climat» de l'Union des municipalités du Québec. C'est d'adhérer entre autres, par résolution, à des actions à court terme.

La mairesse sortante s'engage également à mettre sur pied une charte citoyenne contre les changements climatiques.

« On a besoin aussi que les citoyens s'engagent. Ce n'est pas un combat qu'on peut mener seul, d'où l'idée de la charte citoyenne. Dans la lutte aux changements climatiques, Rouyn-Noranda peut faire une différence et j'ose dire mondialement. De chez nous émergent des projets innovants. On a des chercheurs, des bâtisseurs et des rêveurs. On ne fera pas juste suivre la parade. On est capable d'être en avant. »

- Diane Dallaire, candidate à la mairie de Rouyn-Noranda