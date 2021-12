Daniel Laframboise : l'arrêt Jordan sera entendu en janvier

Trois jours d'audition sont prévus dans les trois dossiers d'agression sexuelle et séquestration de Daniel Laframboise.

C'est en janvier que le tribunal entendra une requête Jordan. La Défense demande l'arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables entre le dépôt de l'accusation et la tenue d'un procès.

Près de 20 accusations ont été déposées en août 2018 et février 2019 contre le Rouynorandien et depuis, le procès ne s'est toujours pas mis en branle. D'autres requêtes en changement de venue et en divulgation de la preuve seront entendues.

L'audition sera entendue par le juge Richard Grenier au palais de justice de Rouyn-Noranda. Dans l'éventualité où l'arrêt des procédures serait refusé, le procès pourrait être fixé au printemps.

Le quatrième dossier de l'accusé n'est pas visé par ces requêtes. Dans celui-ci, Daniel Laframboise est notamment accusé de s'être frauduleusement fait passer pour une personne morte ou vivante. Ce quatrième dossier reviendra lui aussi en janvier.