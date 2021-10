Daniel Marleau posséderait plus de 15 000 fichiers pornographiques

Le dossier judiciaire du médecin rouynorandien Daniel Marleau est toujours en cours au tribunal. Le sexagénaire est accusé de possession et d'avoir accédé à de la pornographie juvénile.

Après avoir entendu des témoignages d'enquêteurs de la Sûreté du Québec cette semaine, le dossier a été remis au mois de novembre où des requêtes seront déposées.

Lors du processus judiciaire, on apprenait que le Dr Marleau aurait eu en sa possession plus de 15 000 fichiers de pornographie juvénile.

Présentement libre, l'accusé est représenté par Me Marie-Ève Turgeon, Me Samuel Bérubé de Deus et Me Pascal Jolicoeur.