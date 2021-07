Danila Klimovich glisserait entre les mains des Huskies

Les chances de voir l’attaquant européen des Huskies, Danila Klimovich, vêtir l’uniforme rouynorandien seraient de moins en moins probantes.

La sélection des Canucks Vancouver lors du deuxième tour du repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH) en fin de semaine a paraphé un contrat d'essai dans la Ligue continentale de hockey russe, la KHL. L’ailier biélorusse de 18 ans pourrait ainsi disputer la prochaine campagne avec le Dinamo de Minsk.

Pourtant, la meute avait bon espoir d’enfin pouvoir l’amener à Rouyn-Noranda l'an prochain. Le seul facteur qui pouvait influencer ou non sa venue était sa sélection par une équipe de la LNH.

Selon son agent, le désir de Danila Klimovich serait toujours de jouer avec les Huskies la saison prochaine. Des discussions sont à prévoir entre son agent et les Canucks la semaine prochaine.

Danila Klimovich agent Dan Milstein : I will talk with the Canucks next week. Danila would like to sign and play in North America next year.