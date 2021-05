Danila Klimovich sera du Championnat mondial

Les Huskies de Rouyn-Noranda seront représentés sur la scène internationale. L'attaquant Danila Klimovich sera de l'édition 2021 de la Biélorussie lors du Championnat du monde qui s'entame aujourd'hui.

C'est un phénomène assez rare pour un joueur âgé de seulement 17 ans d'être de ce tournoi qui comprend plusieurs joueurs de la LNH. Klimovich est d'ailleurs un espoir pour la prochaine séance de repêchage de la LNH cet été.

« C'est tellement excitant. C'est une très bonne nouvelle pour nous et pour Danila. Il a très bien fait aux moins de 18 ans. On a vu une très bonne progression tout au long de l'année. On sait qu'il va avoir du succès s'il utilise son très bon lancer et son instinct offensif. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda