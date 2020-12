De gros projets en 2021 à Ville-Marie

Ville-Marie a de gros projets sur sa table à dessin.

En 2021, des sommes seront injectées afin de rendre permanent le projet-pilote réalisé à la plage cet été. Des jeux seront aménagés sur l'eau et le terrain sera retravaillé.

« On travaille l'accès au lac Témiscamingue. On a, l'année passée, assumé la location de kayak, paddleboard et pédalo. Cette année, on continue avec ça. On aménage le bord du lac pour avoir des abreuvoirs. On met des sous sur notre marina. On continue donc d'investir pour maintenir nos infrastructures pour qu'ils aient de l'allure. »

- Michel Roy, maire de Ville-Marie