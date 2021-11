De mal en pis pour le vert et or

Les Foreurs sont dans une très mauvaise passe. L'équipe vient d'encaisser un sixième revers consécutif.

Dimanche, l'Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Valdoriens, par la marque de 4 à 3.

Avec un doublé, le vétéran de 20 ans des Foreurs Jérémy Michel a tenté tant bien que mal d'aider la cause des siens, mais ce ne fut pas suffisant. Le Senneterrien William Provost est l'autre marqueur du vert et or.

Les Foreurs tenteront de renouer avec la victoire jeudi, à Shawinigan.