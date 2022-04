De premiers réfugiés ukrainiens attendus dans les prochains jours

De premiers Ukrainiens pourraient trouver refuge dès cette fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue.

Le groupe Entraide Ukraine Abitibi-Témiscamingue travaille excessivement fort dans l'espoir que de premiers dossiers aboutissent dans les prochains jours.

Le nombre exact de ressortissants ukrainiens demeure inconnu, mais plusieurs aînés, enfants, femmes et quelques hommes sont attendus en sol témiscabitibien dans les prochains jours.

Pendant que certains attendent toujours leur visa, pour d'autres, il reste qu'à l'apposer dans leur passeport pour filer vers le Canada où des familles d'accueil les attendent avec impatience.

« C'est extrêmement difficile. C'est long. On est dans de l'attente à plusieurs niveaux. C'est frustrant, mais on voit que le projet aboutit de plus en plus. On s'attend à aller chercher des gens en fin de semaine. Ça donne de l'espoir et ça fait du bien. On parle à ces gens-là. On connait une partie importante de leur vie. C'est simplement normal pour nous qu'on ne les laisse pas tomber et qu'on poursuive malgré toutes les difficultés. Ce sont des humains. Ils ont besoin de soutien. »

- Rebecca Perron, l'une des trois personnes responsables du groupe Entraide Ukraine Abitibi-Témiscamingue