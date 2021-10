Débat sur l'environnement à Rouyn-Noranda

Les citoyens de Rouyn-Noranda pourront faire un choix éclairé lorsque viendra le temps de voter, le 7 novembre.

Deux débats sont prévus, lors desquels les candidats à la mairie vont présenter leurs idées à la population.

Le premier, qui portera sur l'environnement, aura lieu à l'UQAT, le 19 octobre.

Le second est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) et il se tiendra le 26 octobre, au Paramount.

Les quatre candidats, soit Vuyani Gxoyiya, Jean-Marc Belzile, Diane Dallaire et Philippe Marquis, ont été invités.