Décès de Christian Daigle, un choc pour Jakob Pelletier

Le décès de l'ancien capitaine des Foreurs de Val-d'Or, Christian Daigle, dans les derniers jours a ébranlé la planète hockey québécoise. C'est notamment le cas de Jakob Pelletier, actuel capitaine des Foreurs.

Jakob Pelletier est un client du groupe Momentum Hockey, firme d'agence dont Christian Daigle était le président. Le hockeyeur de 19 ans était d'ailleurs représenté par Chrisrian Daigle.

Celui qui aurait fêté son 43e anniversaire lundi a remporté la coupe du Président avec le vert et or en 1998. Quelques années plus tard, voilà une chance inouïe pour Jakob Pelletier de faire de même avec l'équipe valdorienne et d'honorer sa mémoire à sa façon.