Décès tragique : Senneterre exige des réponses

Senneterre ne demande rien de moins que la réouverture de son urgence, à la suite du décès tragique d'un homme dans la nuit de lundi à mardi.

Puisque l'urgence de Senneterre est fermée de nuit, le patient a été pris en charge plus de deux heures après l'appel d'urgence, parce que la seule ambulance disponible localement répondait déjà à un autre appel 70 km de là, à Val-d'Or.

Lorsque prise en charge au centre hospitalier de Val-d'Or, le patient a dû être transporté d'urgence vers Amos, un autre 70 km de transport, pour recevoir des chirurgies cardiovasculaires, mais il est décédé avant de se rendre à la table d'opération.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, veut des réponses du gouvernement Legault, maintenant.

« On a envoyé une lettre au ministre Dubé. C'est sur qu'on va lui mettre de la pression pour qu'il nous trouve lui-même des solutions. On veut immédiatement la réouverture de l'urgence 24/7. Les gens sont très inquiets et je les comprends de l'être. Ça n'a aucun sens qu'en 2021, une municipalité doit mettre un plan d'attraction pour attirer quatre infirmières. Dans le fond, c'est pelleter dans notre cour le problème. »

- Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre