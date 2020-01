Déneigement : Amos est en voie de battre son record

Les employés de la Ville d'Amos affectés au déneigement auront mérité leurs vacances. Il se pourrait que le record pour le nombre de voyages de neige effectué en un hiver enregistré l'an passé soit éclipsé cette année.

En 2018, 16 363 voyages ont été effectués. En date du 9 janvier, pas moins de 4 773 voyages ont déjà été enregistrés.

Mario Grenier assure qu'il y a de la place pour mettre toute cette neige.

« Nous avons deux sites pour déposer la neige. Nous avons été capables de mettre la neige l'an passé, mais nous avons dû faire des opérations. À partir de cette année, on étend la neige au souffleur, donc on peut empiler la neige plus haut et l'étendre davantage. Nous pouvons en mettre plus sur la même superficie. Il n'y aurait aucun problème même si on arrivait à la même quantité que l'an passé. On ne serait pas obligé d'aller intervenir dans les dépôts à neige avec notre machinerie pour se faire de la place. »

-Mario Grenier, directeur du Service des travaux publics à Amos