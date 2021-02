Des barrages interprovinciaux pourraient être déployés

Les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue pourraient ne pas pouvoir se rendre en Ontario pendant la relâche au début du mois de mars. L'inverse est aussi vrai.

Pour limiter la transmission des mutations plus contagieuses du coronavirus, Québec songe à bloquer l'entrée aux visiteurs des autres provinces.

En Ontario, pas moins de 200 personnes ont été infectées par les variants britannique et sud-africain de la COVID-19. En Abitibi-Témiscamingue, deux citoyens ont été testés positifs à ce variant sud-africain au mois de janvier.

« Il y a plusieurs choses qui sont évaluées. Le contrôle des allées et venues entre les provinces est à l'intérieur de la province fait partie de nos discussions et de nos préoccupations. »

- Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

« On regarde ça de très près. Ces enjeux de barrage sont moins évidents qu'on le pense. Ce n'est vraiment pas une situation facile à juger, disons. Il y a toujours des conséquences auxquelles on n'a pas pensé et qui touchent certaines entreprises directement. »

- David Lecours, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN)