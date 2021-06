Des choix supplémentaires pour honorer l’entente Beaucage

Les Huskies de Rouyn-Noranda mettront en banque d’autres sélections, à l’aube du prochain repêchage.

Le directeur général de l’équipe, Marc-Andre Bourdon, nous partage que pour compléter l’échange d’Alex Beaucage de janvier dernier, les Tigres de Victoriaville enverront à Rouyn-Noranda une série de choix.

Jean Lapointe, Huskies de Rouyn-Noranda - L'espoir de l'Avalanche du Colorado, Alex Beaucage.

Reste à voir les sélections additionnelles que recevra la meute, en tenant compte que les Tigres ont remporté les grands honneurs et que Beaucage leur a été plus que profitable

« L'échange n'est pas fini. On va avoir des choix qui vont nous revenir. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais on va finir avec quatre choix. On va avoir un choix de première ronde cette année. Non, il n'y aura pas de joueur de Victoriaville. C'est une année spéciale avec la COVID et beaucoup d'équipes n'étaient pas prêtes à hypothéquer à 100% leur avenir au cas où il n'y aurait pas de séries. »

- Marc-André Bourdon, DG des Huskies