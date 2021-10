Des citoyens de Winneway se lancent en politique à Laforce

Pour une rare fois, les autochtones sont intéressés par la politique municipale. C'est le cas au Témiscamingue, à Laforce, où une équipe de quatre autochtones a déposé sa candidature.

Leonard Polson ne vise rien de moins que le siège de maire de la municipalité. Il luttera contre le maire sortant, Gérald Charron.

Cette équipe est aussi composée de Cassandra et Priscilla Pichette et Steve Leblanc, tous citoyens de la communauté de Winneway.

« C'est sur qu'on rentre dans un esprit de réconciliation. On ne voit pas ça comme une révolution, mais comme un partenariat qui peut être bénéfique pour Laforce et Winneway. Comme on dit, l'union fait la force. On sait qu'on peut faire une différence et contribuer. »

- Leonard Polson, candidat à la mairie de Laforce