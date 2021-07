Des élections fédérales en août, croient les bloquistes

Les citoyens en Abitibi-Témiscamingue pourraient être appelés à voter deux fois plutôt qu'une d'ici la fin de l'année. Le Bloc québécois s'attend à ce que Justin Trudeau déclenche les élections fédérales en août.

C'est ce que laissent présager les nombreuses aides monétaires octroyées par Ottawa dernièrement et l'actuelle tournée canadienne du premier ministre, remarquent les bloquistes. Ce serait quelques mois seulement avant les élections municipales de novembre.

De passage en Gaspésie pour annoncer la fabrication d'éoliennes, Justin Trudeau a envoyé cette flèche au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui l'accuse d'utiliser l'argent des contribuables comme outil électoral.

« Je recommanderai fortement à M. Blanchet de venir jaser un petit peu avec ses travailleurs. Je comprends que le Bloc se doit d'être cynique. C'est leur job. C'est ce qu'ils font. Un moment donné, il faut aussi bâtir. » - Justin Trudeau

Dans la prochaine semaine, le chef du Bloc québécois est attendu en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, dans le cadre de sa tournée estivale des régions. Lors de sa visite, Yves-François Blanchet tiendra l'investiture dans le but de désigner comme candidats les députés Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé.