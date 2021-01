Des étudiants et enseignants s'unissent sous une coalition

Une coalition intersyndicale composée d'enseignants et d'étudiants voit le jour en Abitibi-Témiscamingue. Son but sera de faire pression auprès du gouvernement afin de faire bouger les choses dans l'espoir d'améliorer le système d'éducation régional.

Depuis 30 ans, les différents gouvernements font de l'éducation leur priorité, mais la qualité des conditions d'exercices d'enseignement est tout de même en constante dégradation. Aujourd'hui, ils en ont assez et veulent du changement.

« On pense qu'il y a un changement important qui doit être opéré. C'est devenu critique. La population en générale va être appelée à convaincre le gouvernement d'investir massivement. »

- Philippe Marquis vice-président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep (SEECAT)

« J'y crois vraiment. C'est une première fois qu'on voit les étudiants et les enseignants s'unirent afin de promouvoir l'éducation. Unir sa voix, c'est toujours plus fort. Tout seul, on va vite, mais en gang, on va plus loin. »

- Céline Groulx de l'Association générale étudiante de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (AGEUQAT).