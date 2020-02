Des experts ne recommandent pas la rénovation de Victor-Cormier

Tout porte à croire que l'école Victor-Cormier à La Sarre sera détruite.

L'incendie survenu en novembre dernier a durement touché le bâtiment, tellement que les rapports d'experts ne recommandent pas sa rénovation, mais plutôt sa destruction.

Le verdict final quant à l'avenir de l'édifice reviendra toutefois au gouvernement. Il serait surprenant que cette recommandation soit mise de côté, selon la Commission scolaire du Lac-Abitibi.

« Tous les rapports qu'on reçoit sont toujours en copie avec le ministère. Nous sommes en communications constantes avec lui. Il a systématiquement toutes les informations qu'on a. Nous n'avons pas encore discuté d'autres choses que des résultats. C'est très préliminaire encore, nous sommes au début du processus. Nous ne sommes pas en mesure d'avoir des consignes claires du gouvernement sur l'avenir du bâtiment, pour le moment. » -Isabelle Godbout, directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi (CSLA)

La cause de l'incendie risque de demeurer inconnue. Toutefois, la CSLA assure qu'elle n'est pas de nature criminelle et que ses systèmes et employés ne sont pas en cause.