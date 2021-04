Des gros travaux à venir au palais de justice de Rouyn-Noranda

Le palais de justice de Rouyn-Noranda va subir une cure de rajeunissement.

Le ministre de la Justice annonce des réaménagements majeurs pour améliorer l'accès à la justice.

Me Marc Lemay, maintenant retraité, a travaillé pendant 45 ans comme avocat.

« On s'est vite rendu compte que le palais de justice ne remplissait plus les normes de sécurité. Il y a énormément de changements à faire. Je vais vous donner juste un exemple. Il n'y a pas d'entrée pour personnes handicapées ou en chaise roulante. Il fallait prendre un numéro parce qu'on ne rénove pas 15 palais de justice en même temps. Enfin, on est numéro un. Il est temps que ça se fasse. »

- Me Marc Lemay