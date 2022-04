Des guichets d'accès à la première ligne en fonction régionalement

D'abord sous forme de projet pilote au Bas-Saint-Laurent, le guichet d'accès à la première ligne (GAP) est maintenant déployé en Abitibi-Témiscamingue. C'est un service offert aux personnes qui sont toujours en attente d'un médecin de famille.

Actuellement, plus de 13 500 patients orphelins en Abitibi-Témiscamingue sans médecin de famille, soit 9% de la population, sont inscrits au guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) et n'ont d'autres choix que de se rendre à l'urgence pour consulter.

Le GAP devient donc la solution pour réorienter les citoyens sur la liste d'attente vers le bon professionnel et service en première ligne tout en s'assurant d'offrir des soins pour éviter une dégradation de leur état de santé.

« On ne peut pas cloner des médecins et leur demander à l'infini d'augmenter des plages. On ne peut pas non plus demander aux patients d'aller à l'urgence pour des problèmes qui ne sont pas urgents. Dans les 24 derniers mois, le ministère a demandé un effort collectif à tous les médecins de famille au Québec pour ouvrir des plages à la clientèle non inscrite. Les médecins se sont rendu compte qu'il y avait une certaine marge de manoeuvre pour voir de la clientèle orpheline. Comment va-t-on faire sans augmenter la main-d'oeuvre? C'est en acheminant les demandes les plus pertinentes et les gens qui en ont réellement besoin. »

- Dr François Aumond, directeur par intérim des services professionnels de l’enseignement universitaire et de la pertinence clinique