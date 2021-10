Des histoires d'horreurs à Senneterre

Dire que l'urgence de Senneterre est importante pour la communauté est un euphémisme, alors que les histoires d'horreurs s'enchainent les une après les autres. Jusqu'à nouvel ordre, l'urgence sera fermée tous les jours, de 16h à 8h.

Le soir même de la fermeture, un bébé de 14 mois a avalé une perle d'un bracelet et quelques heures plus tard, vers 22h40, une seconde famille a eu la peur de sa vie lorsque leur garçon s'est mis à faire des convulsions dans son lit.

En panique, la mère a téléphoné au 911 et son conjoint a pris l'initiative de transporter son garçon au garage des ambulances, parce qu'on le rappelle, les portes de l'urgence sont barrées la nuit.

Finalement, le pire a été évité lorsque les policiers et ambulanciers ont pris en charge l'enfant pour le transporter vers le centre hospitalier de Val-d'Or.

« Mon histoire s'est bien terminée. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui aura cette chance. Après 16h, les gens de Senneterre ne peuvent plus arrêter de respirer. Quand c'est arrivé, j'ai pensé à M. [Christian] Dubé et Mme [Caroline] Roy en me disant qu'ils ont eu aussi probablement des enfants. À ma place, en ce moment, comment réagiraient-ils? C'est un sentiment d'abandon. »

- Kimberley Steinmetzer-Villeneuve, maman et résidente de Senneterre