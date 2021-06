Des iniquités fiscales qui font réagir au Témiscamingue

Une iniquité est présente à Ville-Marie quant à la quantité de services offerts et le nombre de citoyens qui déboursent pour ces services. C'est ce que révèle une étude réalisée lors des huit derniers mois par l'ancien préfet de la MRC de Témiscamingue, Arnaud Warolin.

Pour certains, le rétablissement de cette iniquité fiscale passe par le regroupement de six municipalités, dont Ville-Marie, Duhamel-Ouest, Saint-Édouard-de-Fabre et Lorrainville, un projet discuté depuis une trentaine d'années. Pour d'autres, des ententes municipales devraient être priorisées.

Chose certaine, le statu quo inacceptable, alors que les statistiques démontrent que le modèle actuel ne fonctionne plus.

« Le modèle ne peut plus durer. Il faut trouver quelque chose de différent pour pouvoir continuer d'offrir des services de qualité. Il n'y a pas que les regroupements. On peut aussi faire des ententes intermunicipales. On peut faire des régies. Il y a différents outils. L'important, ce n'est pas forcément la méthode qui va être utilisée, c'est de savoir sur quelle base fiscale on va se baser. Est-ce qu'on se base sur l'utilisateur et payeur, sur le nombre de populations ou sur la richesse foncière des municipalités par rapport à notre compte de taxes. Nous, on recommande d'y aller par le compte de taxes. »

- Arnaud Warolin, anciennement préfet de la MRC de Témiscamingue