Des investissements de 102 M$ à Rouyn-Noranda d'ici 2023

La Ville de Rouyn-Noranda prévoit dépenser plus de 102 M$ pour les années 2021, 2022 et 2023. L'administration Dallaire souhaite investir dans de nouveaux projets, mais aussi assurer l'entretien des infrastructures déjà en place.

Parmi les grands projets de ce Programme triennal d'immobilisation (PTI) adopté lundi, on retrouve le centre aquatique et l'ajout d'une nouvelle caserne pour 33,2 M$, la réfection du réseau d'aqueducs et d'égouts pour 26,8 M$ et la réfection des trottoirs, rues et chemins pour 19 M$. Une enveloppe de 2,9 M$ sera réservée afin de procéder aux rénovations de l'aréna de Cadillac. Ce projet est prévu en 2022.

« L'enrichissement de notre ville est un enjeu important afin de pouvoir offrir des services et des infrastructures qui répondent aux aspirations de nos citoyens et citoyennes. Ainsi, l'importance de bien gérer de nos investissements est au coeur de tous nos exercices budgétaires. Ces investissements permettront à notre ville de poursuivre son développement en cohérence avec les volontés citoyennes. » - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

La majeure partie du financement proviendra de règlements d'emprunt et de subventions.