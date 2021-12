Des investissements de 104 M$ d'ici 2024 à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda prévoit investir 104 M$ d'ici les trois prochaines années. De ce budget, 77 M$ sont réservés pour des travaux d'infrastructures.

En 2022 seulement, la mairesse Diane Dallaire et son équipe vont injecter 24 M$. Comme pratiquement chaque année, la plus grande part du gâteau, soit 7,7 M$ l'an prochain, servira à la réfection des chemins, des rues, des routes et des trottoirs.

Le financement du futur complexe aquatique n'apparait pas dans ce plan triennal d'immobilisations (PTI), mais le projet demeure toujours dans le collimateur. Un petit budget de 2,6 M$ est réservé pour des infrastructures de loisirs et sportives.