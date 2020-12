Des investissements de 67 M$ à Val-d'Or d'ici 2023

La Ville de Val-d'Or adopte son programme triennal d'immobilisations (PTI) 2021-2022-2023. D'ici trois ans, l'administration Corbeil projette débourser 67,9 M$.

En 2021, 20,6 M$ seront investis notamment dans le développement du parc industriel et du Domaine des Deux Lacs, dans l'entretien des infrastructures, dans des travaux de voirie et dans un nouveau parc sur la rue Germain.

« L'aménagement du stationnement du Centre multisports, côté 7e rue, fut reporté en 2021 en raison de contraintes au niveau de la gestion des eaux de surface. La poursuite du développement de la communauté valdorienne demeure impressionnante. La confiance en l'avenir est toujours bien présente et palpable en dépit de la pandémie. » - Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

En 2022, les élus aimeraient sécuriser l'intersection Boulevard Barrette et chemin de l'aéroport en raison de l'augmentation de la circulation due à l'exploitation minière (435 000$), réaménager l'aire de jeux pour enfants à la plage Rotary (90 000$) et procéder à la réfection et au pavage du sentier cyclo-pédestre (350 000$).

Le Service sport et plein air devrait être relocalisé (3,4 M$) en 2023. Il est prévu de rénover le bâtiment existant et d'entamer la deuxième phase dans le but d'en construire un nouveau. L'Hôtel de Ville sera quant à lui rénové (200 000$).