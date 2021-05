Des jeux d'eau prévus en juin à Macamic

C'est finalement cet été que les jeux d'eau seront installés, à Macamic.

Au départ, parce que la demande était forte, la réalisation de ce projet était prévue l'an dernier avant l'aménagement d'un skate park.

Finalement, c'est l'inverse qui surviendra, avec la matérialisation du skate park en 2020 et la concrétisation des jeux d'eau en 2021.

« Notre contracteur a pris du retard à cause de la pandémie. On a à peu près 80% des travaux de réalisés. En début ou à la mi-juin, il devrait finaliser. Il reste à installer les jeux. Notre skate parc est fait. Il fait fureur. On a même des gens de l'extérieur qui viennent. Nos petits boutchoux, ils ont des heures de plaisir. »

- Lina Lafrenière, mairesse de Macamic