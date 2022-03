Des karatékas de la région se distinguent à Montréal

Les karatékas de l'école Wado-Kai de Rouyn-Noranda, équipe dirigée par Roger St-Arneault, ont fait bonne figure dans les derniers jours.

À Montréal, lors de la Coupe Québec, Félix Parker et Thierry et Théo Mongrain, dans la catégorie des moins de 21 ans, se sont distingués.

Félix Parker, 11 ans, même s'il a remporté un combat, a terminé en cinquième position dans la catégorie intermédiaire combat chez les moins de 45 kg.

Théo Mongrain a lui aussi 11 ans et, dans la catégorie avancée chez les 45 kg et plus, a conclut la compétition sur la première marche du podium en combat en plus de finir troisième en kata.

Finalement, Thierry Mongrain est dans l'élite à 13 ans et il a terminé 3e en combat et 5e en kata, chez les 55 kg et plus. Thierry Mongrain tentera de se qualifier sur l'équipe Québec lors d'un événement qui se tiendra de nouveau à Montréal, le 3 avril.